お笑いコンビ「なすなかにし」が27日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。ロケで出合い印象に残った絶品グルメを紹介する場面があった。この日はグルメリポーターの彦摩呂とそろって登場。「なすなかにし」の中西茂樹は、ロケの達人で年間300本のロケに行くと振られ、「そうです」、那須晃行も「ほぼロケ」と打ち明けた。いろいろなロケに行った中での絶品グルメを問われると、「静岡県の