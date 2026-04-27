放送作家でタレントの野々村友紀子が２６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅで、反抗期の娘の対応について語った。野々村は、１９歳と１７歳の２人の娘のママだが、下の娘が反抗期で「なんであんなに機嫌悪くなるの？さっきまで笑ってたのに」とビックリ。「ウザってめっちゃ言われた、ここ数年で。人生で一番言われた。ダルっも言われた」と振り返った。「洗面所でメークを直していたら、（娘の）機嫌がよくて『そのチークいいじゃん