政府は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」に伴う特別な防災対応の呼びかけを午後5時で終了しました。【写真を見る】北海道・三陸沖後発地震注意情報 「特別な備え」呼びかけ終了 引き続き日ごろの備えを早朝の震度5強は呼びかけの対象外・発表基準にも該当せず今月20日夕方、三陸沖を震源とする地震が発生し、青森県で最大震度5強を観測しました。この地震に伴い、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表され、内