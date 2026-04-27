ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする四柱推命占い記事。「8月生まれ」（誕生日：8月7日〜9月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運、仕事運を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが詳しく鑑定します。■8月生まれの運勢（8月7日〜9月6日生まれ）今月は人のあたたかさに触れられる月です。SNSや趣味などあなたの「好きなこと」のつながりから、自然と気が合う方とのご縁