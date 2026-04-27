読めばお腹が空くこと間違いなし！数あるグルメ漫画の中でも、豪快かつ繊細な料理描写で人気を博すのが土山しげる先生の『食キング』です。今回は第2話に登場する、とんでもないスケールの「給食カレー作り」と、そこで生まれた「究極のカツサンド」の秘密に迫ります。 豚肩肉12キロ！規格外の「600人分カレー」 潰れかけた洋食店を立て直すため、主人公の北方歳三が店主に課した試練。 それはなんと、中