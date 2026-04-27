Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」キャラクター相関図 4月27日(月)よりNetflixにて世界独占配信 Netflixは、占い師・細木数子の半生を描いた、戸田恵梨香主演「地獄に堕ちるわよ」を27日に配信開始する。キャラクターカットと相関図も公開された。 独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子。レギュラー