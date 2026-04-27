楽天・荘司康誠投手（２５）が２８日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に先発する。２７日は本拠の室内練習場で行われた先発投手練習に参加。チームは現在２連敗中で、直近５試合で１勝４敗と苦しんでいる。キャッチボールなどで調整し「いいゲームができてない状況が続いているので、ここで１回勝ちたいとみんなが思っている。僕も前回負けてしまったので、その流れを断ち切れるようにしたい」と連敗ストップを期した。初の開幕投