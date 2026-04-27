◆東京六大学野球春季リーグ第３週第３日▽慶大１０ー２明大（２７日・神宮）慶大が２３年秋のリーグ戦以来、５季ぶりに明大から勝ち点を奪った。先発の渡辺和大投手（４年＝高松商業）が８回６安打２失点（自責０）、１３奪三振と快投し、打線は１２安打１０得点で援護した。威力のある直球に、今季から取り入れた新球・ツーシーム、スライダーを織り交ぜ三振の山を築いた。初回に味方のエラーが絡んで２点を失ったが、「初回