◆東京六大学野球春季リーグ第３週第３日▽慶大１０―２明大（２７日・神宮）明大は投手陣が１２被安打で１０点を奪われ、勝ち点を逃した。慶大に勝ち点を奪われるのは、２３年秋のリーグ戦以来となった。打線は幸先良く初回に２点を先取したが、２回に先発の湯田統真投手（３年＝仙台育英）が捕まった。先頭打者に四球を与え、次打者に左中間二塁打を浴びて無死二、三塁のピンチを背負い、内野ゴロの間に１点を失った。さら