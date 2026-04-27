中日は27日、7月10〜12日の広島3連戦（バンテリンD）で開催する「ブルーサマーフェスティバル2026」で、ミュージカル俳優、歌手などで活躍する山崎育三郎（40）が初日の10日に来場すると発表した。試合前のセレモニアルピッチ、ミニライブなどを行う予定。出演内容の詳細は後日、改めて発表される。山崎は球団を通じて「中日ドラゴンズのセレモニアルピッチ、そして歌唱という貴重な機会をいただけることを、大変光栄に思