検証委員会の会合で発言する日本国際博覧会協会の十倉雅和会長（右）＝27日午後、東京都千代田区政府は27日、昨年10月に閉幕した大阪・関西万博の成果を話し合う検証委員会の会合を開き、報告書案を公表した。最大で約370億円を見込む運営費の黒字について、レガシー（遺産）を引き継ぐ国内外の三つの取り組みに活用すると表明。具体的な使い道を国や自治体、経済界がさらに検討するとした。報告書案では、黒字分の一部を2028