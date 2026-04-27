静岡県側から見た富士山＝2024年11月静岡県は27日、富士山の静岡側3登山道のうち「須走ルート」の開山日を7月1日に変更すると発表した。例年同10日としていたが、8合目から登山道が合流する山梨県の吉田ルートが同1日から開山するのに合わせた。「富士宮ルート」と「御殿場ルート」は例年通り7月10日に開山する。閉山は静岡側の3登山道とも9月10日の予定。また、昨年から静岡側で始まった夏山の登山規制を7月1日から実施する