人気ムード歌謡グループ「純烈」のリーダー・酒井一圭（50）が歌手の前川清（77）と共同出資したサカイワンパクオー（牡3＝大井・渡辺和、父タリスマニック）が27日、大井競馬4R（ダート1600メートル、11頭立て）に出走し、4馬身差で逃げ切り勝ち。デビュー戦を白星で飾った。大井競馬場で愛馬を応援した酒井は「夢がかなった。純烈を応援してくれる方々や前川さんにいい報告ができて、うれしい。この馬の未来に期待したい」と