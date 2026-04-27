6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が27日、韓国で『TWS 5th Mini Album NO TRAGEDY MEDIA SHOWCASE』を開催。3年目を迎えた心境を明かした。【写真】今回もさわやかビジュアルでカムバック！TWS予約数が100万枚を超え、ミリオンセラーが確実視されている本作。SHINYUは「（その）ニュースを聞いて驚きましたし、うれしかったです。単なる数字ではなく、ファンの皆さんからいただいたモチベーションだと思っています。もっ