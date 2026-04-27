記者会見する立憲民主党の水岡代表＝27日午後、国会立憲民主党の水岡俊一代表は27日の記者会見で、任期満了に伴う9月の沖縄県知事選で、現職の玉城デニー氏を支援する方針を表明した。「知事の仕事をしっかりと果たしている。応援したい」と述べた。推薦など具体的な支援の在り方は今後検討するとした。争点に見込まれる米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設に関し、中止を求める考えは不変だと強調した。