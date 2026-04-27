「にしたんクリニック」などを手がけるエクスコム・グローバルの西村誠司社長が２７日、ＴｉｋＴｏｋを新規配信。男性４人組ロックバンド・Ｔ-ＢＯＬＡＮが今月２４日に和歌山で、２５日に奈良で開催を予定していた公演を直前に中止・延期としたことに大ファンとして私見を述べた。西村氏はボーカルの森友嵐士とも親交があるという。西村氏は「Ｔ-ＢＯＬＡＮの４月２４日の和歌山公演が、開演のわずか７分前に中止が発表された