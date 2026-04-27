フレッシュネスバーガーが公式Xを更新しました。【映像】フレッシュネスバーガーからの発表「【お詫び】楽天モバイル 最強パーク宮城内店舗にてご提供したホットドッグの焼成状態と対応により、お客様に大変ご不快な思いをおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。本件を重く受け止め、調理工程・品質基準・現場対応の見直しを進め、再発防止と信頼回復に努めてまいります」（『ABEMA NEWS』より）