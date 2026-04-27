食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年4月27日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、GWにおすすめの商品をピックアップして紹介します。串カツ、ポテサラが増量中まず筆者が注目したのは、ごはんの準備に大助かりの総菜コーナーです。一例を紹介します。●豚肉と玉葱の串カツ6本＋1本増量...314円●備長炭 焼鳥盛合せ もも・ねぎま（醤油だれ味・塩だれ味）各10本...各627円●