セックが２７日取引終了後、２６年３月期の単独業績予想の上方修正を発表した。売上高は従来予想の１０７億円から１１２億２０００万円（前の比９．０％増）、純利益は１３億９５００万円から１５億９００万円（同１２．３％増）に見直した。期末一括配当も従来予想の５６円から６０円（株式分割ベースで前の期は５５円）に増額した。非接触ＩＣ関連や医療分野、官公庁向けの開発が増加したことが収益を押し上げる。 出