ドリコムが、新たなWEBマンガサイト「ドリコミ＋（プラス）」を4月27日にリリースした。 【画像】新創刊「ドリコミ＋」 「ドリコミ＋」では、「DREノベルス」のコミカライズを中心とした「DREコミックス」「DREコミックス F」に加え、オリジナルレーベル「ドリコミ」の作品が多数連載される。毎週火曜日・金曜日に最新話が更新され、いずれも無料で読むことができる。 サイト開発には、コミックアプリ『マン