サッカーのなでしこリーグ1部「岡山湯郷ベル」はきのう（26日）、ホームでヴィアマテラス宮崎と対戦。 試合終了間際に塩谷が意地のゴールを決めるも、1ー3で敗れています。次節は来月（5月）3日、アウェーで伊賀FCくノ一三重と対戦します。