（台北中央社）台湾が米国から調達した戦車M1A2T「エイブラムス」の最終第3陣28両が26日夜、北部・新北市の台北港に到着した。これで調達分の全108両の引き渡しが完了することになる。27日午前0時過ぎから運び出しの作業が行われ、北部・新竹県の陸軍装甲兵訓練指揮部に輸送された。M1A2Tは3陣に分けて台湾に納入され、第1陣38両は2024年12月に、第2陣42両は25年7月に到着した。両陣ともすでに就役している。陸軍は約1000両の戦車