DJIの小型ジンバル「RS 4 Mini」がAmazonで15%OFFの4万3,780円になっている。 RS 4シリーズの中で最も小型・軽量なモデルながら、上位機と同じ第4世代ブレ補正アルゴリズムを搭載している。電源ボタン長押しで3軸が自動展開・ロックする「第2世代自動軸ロック」も備え、撮影準備や収納がスムーズになった。 バッテリー稼働時間は約13時間と前モデルから30%向上。縦向き撮影への対応も強化されており、縦