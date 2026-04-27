ドウシシャは4月下旬に、足裏をぐりぐりと刺激する健康サンダル「ゴリラの裸足（はだし）」を、全国の「ドン・キホーテ」系列店舗、「アピタ」「ピアゴ」など（一部店舗を除く）にて先行発売する。カラーは、ブラック、グレー、ホワイト、ミントグリーンの4色。サイズは、S（22.0〜23.0cm）、M（23.0〜24.0cm）、L（24.0〜25.0cm）の3種類。●全面モコモコ設計でインパクト抜群「ゴリラの裸足」は、インソール部分だけでなくア