27日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は397枚だった。うちプットの出来高が351枚と、コールの46枚を上回った。プットの出来高トップは5万9375円の80枚（2520円）。コールの出来高トップは6万9000円の30枚（495円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行使