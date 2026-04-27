フジ・メディア・ホールディングス [東証Ｐ] が4月27日大引け後(16:45)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の23億円の赤字→28億円の赤字(前の期は251億円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の85.9億円→80.9億円(前年同期は75.6億円)に5.8％減額し、増益率が13.5％増