カプコン [東証Ｐ] が4月27日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の700億円→741億円(前の期は656億円)に5.9％上方修正し、増益率が6.7％増→12.9％増に拡大し、従来の9期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の334億円→375億円(前年同期は449億円)に12.3％増額し