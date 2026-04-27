2026年4月25日、中国のSNS・小紅書（RED）に「忘れがたい。またきっと来る」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。投稿者は、「日本人は本当に親切で礼儀正しい。昨日、心斎橋PARCOの場所が分からず、ある人に道を尋ねた。すると彼は翻訳アプリを使って『ついて来てください。私が案内します』と伝えてくれた。だが途中で少し遠回りをしてしまい、方向も間違えたようで、彼は何度も申し訳なさそうに謝って