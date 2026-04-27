「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表から1週間が経過したことから、政府は先ほど午後5時に特別な注意の呼びかけを終了しました。今月20日、三陸沖を震源とする地震で、青森県階上町で震度5強の強い揺れを観測し、気象庁などは、大規模地震の発生の可能性が平時より相対的に高まっているとして、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、北海道から千葉県の182の市町村を対象に注意を呼びかけていました。この情報につい