FMWEは、5月5日大阪府堺市の大浜相撲場で行う「なくそうイジメ！FMWE地方応援プロレスin堺・第4回・堺超革命！電流爆破プロレス」のメインの試合形式を発表した。試合形式は「有刺鉄線電流爆破バット＋電流爆破椅子＋有刺鉄線ボード地獄デスマッチ時間無制限1本勝負」だ。これまでFMWEは、地雷爆破、ノーロープ有刺鉄線電流爆破など大浜相撲場でさまざまな電流爆破アイテムを投入。電流爆破ロケットは不発に終わった苦い経験