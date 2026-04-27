プロ野球・DeNAは27日、伊勢大夢投手と蝦名達夫選手が「名誉海老大使」に就任することを発表しました。この「名誉海老大使」とは、日本海老協会が任命する役職のこと。「海老」食文化の象徴的存在として普及促進活動などを行うことが目的とされています。なお、今回の就任は14歳の子どものコメントが起因に。『こども海老大使』の伊勢蝦子さん(14歳)が「横浜DeNAベイスターズのイセエビコンビのようにエビ大使になれて嬉しいです。