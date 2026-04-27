阪急うめだ本店で「Disney THE MARKET 2026」が4月29日（水）からスタートする。ディズニー最大級のショッピング・イベントとして毎年開催されており、今年は約5000アイテムが登場する。Disney THE MARKET 2026が今年も阪急うめだで開催 4月29日（水）から今回は“スター”をテーマに、ディズニーキャラクターたちをデザインしたアイテムがお目見えする。限定商品や先行販売グッズのほか、スイーツや有名ブランドとのコラボア