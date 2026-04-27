御嶽山が、国定公園になりました。国定公園に指定されたのは、岐阜県と長野県にまたがる約2万8000ヘクタールのエリアで、御嶽山で58か所目です。火山地形特有のダイナミックな景観に加え、山岳信仰の対象として守られてきた点などが評価されました。 【写真を見る】落ち葉や石を持って帰ると…“自然公園法”に違反のおそれ 罰則も？ 国定公園での注意点 御嶽山も4月から指定 「国定公園」と「国立公園」の違いは何なのか