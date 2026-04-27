アメリカのニュースサイト「アクシオス」は26日、イランがアメリカ側に対してホルムズ海峡の開放や戦闘終結に向けた新たな提案をしたと報じました。核問題の協議は先送りする内容だということです。アクシオスによりますとイランからの提案は仲介国パキスタンを通じて渡され、まずはホルムズ海峡の開放とアメリカの海上封鎖に焦点を当てているとしています。また、核問題に関する協議は海峡の開放や、アメリカによる海上封鎖が解除