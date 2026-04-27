ウォルト・ディズニー・ジャパンは、サム・ライミ監督のサスペンス・スリラー『HELP/復讐島』を2026年5月7日よりディズニープラスで見放題独占配信する。『HELP/復讐島』が2026年5月7日よりディズニープラスで見放題独占配信開始『HELP/復讐島』は、もしもパワハラ上司と無人島で二人きりになったら？という設定もと、力関係の逆転を核としたサスペンス・スリラー。賃金労働者なら、誰もが共感してしまうポイントを随所に盛り込ん