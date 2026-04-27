猫が吐く回数を減らすための対策5選 1.一回に与える食事の量を減らして回数を増やす 猫の胃はそれほど大きくありません。一度にたくさんの量を食べると胃の許容量を超えてしまい、入りきらなくなった食べ物が逆流して吐き戻しが起こります。一日の食事の総量は変えずに、数回に分けて与えることで、胃への負担を抑えられます。 2.食事のスピードをゆっくりにする工夫を取り入れる 空腹状態で勢いよく食べ