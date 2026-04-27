筆者の友人・H美は2人姉妹。しかし、幼い頃から妹だけが可愛がられ、自分に対しては常に冷たい態度をとられていたそうです。自分の想いをぶちまけたH美に母親が放った暴言。H美は言いようのない孤独感の中で生きていました。 あんたはいらない 私は5歳年下の妹との2人姉妹です。 小さい頃から母は妹ばかりを可愛がり、子ども心にも寂しい思いをしていました。 父は分け隔てなく接してくれていましたが、母はまるで私がいない