女優アン・ハサウェイ（43）は、映画「プラダを着た悪魔」の続編撮影において「プレッシャー」を感じていたという。待望の続編「プラダを着た悪魔2」（5月1日公開）でアンドレア・“アンディ”・サックス役を再演したアンだが、外部からのプレッシャーを自覚しつつも、現場ではそれに囚われないよう努めていたそうだ。 【写真】“悪魔”ご本人もノリノリ！来日したメリル・ストリープとアン・ハサウェイ E