ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録より、公演日程、劇場、メインキャストが発表された。【写真】新たな顔ぶれで11年ぶりに上演！ミュージカル『薄桜鬼 真改』黎明録キャスト陣シリーズ累計100万本を超える大人気ゲーム『薄桜鬼』を原作としたミュージカル『薄桜鬼』は、2012年に毛利亘宏による脚本・演出で1作目を上演。シリーズを重ね、2018年に西田大輔氏体制のもと『志譚 土方歳三 篇』を上演し、2022年にシリーズ10周年