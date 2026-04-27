仏俳優のジャン・レノが２７日、都内でデビュー小説「エマ」（Ｕ−ＮＥＸＴ刊）のサインイベントを開催。来日してからの心境を語った。フランス本国で大ヒットし、２０を超える地域で翻訳刊行された同作。日本での発売を迎えたジャンは、「とても誇らしく思っている。日本での出版はサプライズで、とても好きな国なので、大きなチャンスだと感じています」とかみしめた。今回は３、４年前のチャリティーイベント以来の来日。