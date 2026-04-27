◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に安田記念優先出走権）ヤブサメ（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ファインニードル）は昨秋にオープン昇級後も３、１、５着と好走。重賞初挑戦だった前走のシルクロードＳでも５着に入った。「年を重ねて馬が良くなっています。一戦ごとに馬体も成長して素晴らしい競馬をしてくれているし、すごい脚を使ってくれるので楽しみですね」と橋本