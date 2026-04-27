日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新弟子検査（５月１日）の受検者を発表し、アルタンゲレル・ソソルフー（湊川）ら１２人が申し込んだ。モンゴル出身のソソルフーは、中学進学のタイミングで来日。鳥取城北高卒業後は角界入りを目指したが、原則１部屋１人の外国出身力士枠との兼ね合いで入門が遅れた。卒業して約２年間はアマチュアで相撲を続け、同校でコーチをしながら、日中はデイサー