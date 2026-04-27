中日の金丸夢斗投手が、２８日のＤｅＮＡ戦（バンテリンドーム）に先発する。２７日は、バンテリンドームで練習を行い、最終調整を行った。４月７日のＤｅＮＡ戦（横浜）では、５回９安打４失点で敗戦。４連打で２点を失うなど、勢いづいたＤｅＮＡ打線を止められなかった。相手は東が先発予定。昨季は、ハマのエース左腕と３度投げ合い、いずれも黒星を喫した。自身のＤｅＮＡ戦初白星がかかるマウンドへ、「ロースコアのゲー