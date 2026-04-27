アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）の1st写真集(タイトル未定、DONUTS／主婦の友社)が、6月30日に発売することが決定した。【写真】かわいい！“やんちゃん”の魅力たっぷりな先行カット公開女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触