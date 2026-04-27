最新の全国映画動員ランキング（4月24日〜26日の3日間集計、興行通信社調べ）は、任天堂の人気ゲームを基にして2023年に大ヒットを記録したアニメーション映画の第2弾『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、初日から3日間で動員112万1000人、興行収入16億100万円をあげ、初登場1位に輝いた。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル監督は引き続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが務め、声優陣もマ