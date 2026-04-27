歌手の浜崎あゆみ（47）が26日、自身のインスタグラムを更新。印象がガラリと変化したベリーショートヘア姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「マジでカッコよすぎた」印象ガラリ“短髪”姿の浜崎あゆみ浜崎は「神戸day2有難うございましたまた改めてちゃんと振り返りますがひとまずっ」とつづり、公演でのステージショットを複数枚公開。肩よりも短くなったハイトーンヘア姿で、サングラスをかけてマイクを持ち、歌唱す