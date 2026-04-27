映画「レオン」などで知られる仏俳優ジャン・レノ（77）が27日、都内で初小説「エマ」（U−NEXT）の刊行記念会見を行った。フランスでは24年に出版され、ドラマ化も決まっている話題作。日本で刊行されることに、レノは「とても誇らしいです。日本で出版されるのは大きなサプライズ。出版されるとは思っていなかった。大きなチャンスだと思っています」と話した。サスペンス、ロマンスなどさまざまな要素が盛り込まれたエンターテ