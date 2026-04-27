けさ早く広島市で、停車した高速バスの車内で乗客の男が刃物を所持する事件があり、男が現行犯逮捕されました。警察によりますと、午前5時25分ごろ、広島市安佐南区で停車した高速バスの運転手から、「男がナイフを持っている」と110番通報がありました。駆けつけた警察官が、乗客で山口県防府市に住む、無職・関誠一郎容疑者（61）を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました。関容疑者は警察の調べに対し、「その通りだと思います」