2008年、ラグビーの日本選手権で三洋電機（現埼玉）が初優勝し、感無量の表情の宮地克実元監督（右）＝秩父宮ラグビーの1987年ワールドカップ（W杯）第1回大会で日本代表監督だった宮地克実（みやじ・かつみ）さんが25日午後6時半ごろ、死去した。85歳。かつて率いた三洋電機が前身のリーグワン1部、埼玉が27日に発表した。葬儀・告別式は30日午後0時半から群馬県邑楽町篠塚3152、セレモニーホール紫苑で。喪主は長男克徳（かつ