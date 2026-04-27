「二重価格」の主な事例観光庁は27日、訪日客や住民以外の観光客の施設入場料などを割高にする「二重価格」を巡り、有識者検討会の初会合を開いた。二重価格は、オーバーツーリズム（観光公害）対策などの財源として導入する動きがある一方、観光客の反発を招く恐れもある。導入する際の論点を整理し、各地の参考にしてもらう狙い。会合では、国内や海外の事例を確認。村田茂樹長官は「他の観光施設やサービスにとって、大変参